Sporting Lizbon'u Mihajlovic çalıştıracak
Portekiz Premier Lig takımlarından Sporting Lizbon, teknik direktörlüğe Sinisa Mihajlovic'i getirdi.
Sporting Lizbon'da Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevine, Mihajlovic getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki Sırp çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Mihajlovic, teknik direktörlük kariyerinde Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra İtalyan kulüpleri Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Torino'da görev yaptı.
Sporting Lizbon, mayıs ayında yaklaşık 50 taraftarın antrenman yapan futbolculara saldırmasıyla gündeme gelmişti. Olay sonrası Rui Patricio, Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Bas Dost, kulüple sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti.
- 19.6.2018 00:15
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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