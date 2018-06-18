Sporting Lizbon'u Mihajlovic çalıştıracak – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    'u Mihajlovic çalıştıracak

    Sporting Lizbon'u Mihajlovic çalıştıracak

    Portekiz takımlarından , teknik direktörlüğe 'i getirdi.

    'da 'tan boşalan teknik direktörlük görevine, Mihajlovic getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki Sırp çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

    Mihajlovic, teknik direktörlük kariyerinde Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra İtalyan kulüpleri Bologna, Catania, , Sampdoria, Milan ve Torino'da görev yaptı.

    Sporting Lizbon, mayıs ayında yaklaşık 50 taraftarın antrenman yapan futbolculara saldırmasıyla gündeme gelmişti. Olay sonrası Rui Patricio, Daniel Podence, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes ve Bas Dost, kulüple sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti.

    1. 19.6.2018 00:15
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