Efsane veda!
Kuyt dün görkemli bir organizasyonla yeşil sahalara veda etti. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı jübilede 38 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe’den takım arkadaşları da forma giydi.
DÜNYA YILDIZLARI BİR ARADA
Kuyt'ın jübilesinde Fenerbahçe'de birlikte oynadığı Volkan Demirel, Baroni, Emre Belözoğlu, Webo, Sow, Selçuk Şahin ve Meireles yer aldı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızları Van Hooijdonk ile Robin van Persie de Hollanda Milli Takım karmasının formasını giydi. Bu görkemli organizasyonda Galatasaray'da oynayan Sneijder, Riera ile Beşiktaş'tan Babel de hazır bulundu.
3 FORMAYI TERLETTİ!
Hollanda'nın efsaneleri arasına adını yazdıran Kuyt, jübile maçına Hollanda Milli Takımı'nın formasıyla başladı. 23. dakikada oyundan alınan Kuyt, daha sonra Feyenoord formasıyla oyuna tekrar dahil oldu. 38 yaşındaki yıldız, son olarak Fenerbahçe ve Liverpool'dan takım arkadaşlarının oluşturduğu karma takımının formasını giydi.
KOCAMAN'I UNUTMADI
Dirk Kuyt, eski takım arkadaşlarının yanı sıra birlikte çalıştığı teknik direktörleri de unutmadı. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde hocası olan Aykut Kocaman'ı da jübilesine davet etti. Saha kenarında organizasyonu takip eden Kocaman, statta yapılan röportajlarda Kuyt'a övgü dolu sözler sarfetti.
- 28.5.2018
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Yorum
yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Toplam 2
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TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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Toplam 3
Yorum
wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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