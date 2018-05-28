Efsane veda! – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Efsane veda!

    Efsane veda!

    Kuyt dün görkemli bir organizasyonla yeşil sahalara veda etti. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı jübilede 38 yaşındaki yıldızın ’den takım arkadaşları da forma giydi.

    Futbolculuk kariyerine 1998-99 sezonunda Utrech formasıyla başlayan Dirk Kuyt, dün yeşil sahalara veda etti. Feyenoord, Liverpool ve Fenerbahçe'de uzun yıllar oynayan Hollandalı, binlerce taraftarın önünde aktif futbol hayatına sonlandırdı. 38 yaşındaki yıldızın ve Fenerbahçe'den takım arkadaşlarının da sahne aldığı jübile renkli görüntülere sahne oldu.

    DÜNYA YILDIZLARI BİR ARADA
    Kuyt'ın jübilesinde Fenerbahçe'de birlikte oynadığı , Baroni, Emre Belözoğlu, Webo, Sow, ve Meireles yer aldı. Sarı-lacivertlilerin eski yıldızları Van Hooijdonk ile Robin van Persie de Hollanda Milli Takım karmasının formasını giydi. Bu görkemli organizasyonda Galatasaray'da oynayan , Riera ile Beşiktaş'tan Babel de hazır bulundu.



    3 FORMAYI TERLETTİ!
    Hollanda'nın efsaneleri arasına adını yazdıran Kuyt, jübile maçına Hollanda 'nın formasıyla başladı. 23. dakikada oyundan alınan Kuyt, daha sonra Feyenoord formasıyla oyuna tekrar dahil oldu. 38 yaşındaki yıldız, son olarak ve Liverpool'dan takım arkadaşlarının oluşturduğu karma takımının formasını giydi.



    KOCAMAN'I UNUTMADI
    , eski takım arkadaşlarının yanı sıra birlikte çalıştığı teknik direktörleri de unutmadı. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde hocası olan 'ı da jübilesine davet etti. Saha kenarında organizasyonu takip eden Kocaman, statta yapılan röportajlarda Kuyt'a övgü dolu sözler sarfetti.

    1. 28.5.2018
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