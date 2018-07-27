UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var - Galeri - Fotomaç
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    GALERİ

    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var

    UEFA, 2018-19 sezonuna damga vurmasını beklediği 50 oyuncu resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Avrupa'nın en önemli altyapılarından oyuncuların bulunduğu listede bir de Türk oyuncu yer aldı.
    27 Temmuz 2018 Cuma, 10:29:47 Güncelleme: 10:31:24
    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
    • 1
    • 51
    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var

    İşte UEFA'nın yayınladığı o liste...

    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
    • 2
    • 51
    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var

    Ethan Ampadu (17 - Chelsea)

    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
    • 3
    • 51
    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var

    Houssem Aouar (20 - Lyon)

    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
    • 4
    • 51
    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var

    Jan-Fiete Arp (18 - Hamburg)

    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
    • 5
    • 51
    UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var

    Kepa Arrizabalaga (23 Athletic)

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