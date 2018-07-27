UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var

UEFA, 2018-19 sezonuna damga vurmasını beklediği 50 oyuncu resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Avrupa'nın en önemli altyapılarından oyuncuların bulunduğu listede bir de Türk oyuncu yer aldı.

27 Temmuz 2018 Cuma, 10:29:47 Güncelleme: 10:31:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





