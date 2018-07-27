UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var - Galeri - Fotomaç
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UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
UEFA, 2018-19 sezonuna damga vurmasını beklediği 50 oyuncu resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. Avrupa'nın en önemli altyapılarından oyuncuların bulunduğu listede bir de Türk oyuncu yer aldı.
27 Temmuz 2018 Cuma, 10:29:47
Güncelleme: 10:31:24
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
İşte UEFA'nın yayınladığı o liste...
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
Ethan Ampadu (17 - Chelsea)
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
Houssem Aouar (20 - Lyon)
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
Jan-Fiete Arp (18 - Hamburg)
UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
Kepa Arrizabalaga (23 Athletic)