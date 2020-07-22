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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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’ye çıkarması

TFF’ye BAL çıkarması

() takımları, 'nin Riva binası önünde açıklama yaptı.

Bölgesel Amatör Lig () takımları, 'nin Riva binası önünde açıklama yaptı. Kulüpler adına konuşan 1954 Başkanı Sait Aybak, "Bizim ile ilgili de sadece liderlerin üst lige çıkarılmasına hükmedildi. İkincileri görmediler" dedi.
  1. 22.7.2020
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