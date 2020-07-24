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24 Temmuz 2020, Cuma
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taraftarından Lucescu'ya !

Dinamo Kiev taraftarından Lucescu'ya protesto!

Kariyerinde son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran tecrübeli hoca geçtiğimiz günlerde, 'nın önde gelen kulüplerinden ile anlaşmıştı. Bu anlaşmaya başkent ekibinin taraftarları tepki gösterdi.

'in taraftar grubu Ultras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ezeli rakipleri 'in eski teknik patronu 'nun takımın başına geçirilmesini etti. Kulüp yönetiminin hedef alındığı açıklamada, "Sağduyu, onur ve haysiyetlerini tamamen yitirdiler. Defalarca Dinamo Kiev'e yönelik yanlış ifadeler kullanan 74 yaşındaki ile anlaşılması, Dinamo'nun tüm taraftarlarını hiç saymaktır ve Surkis (Kulüp başkanı), bunun hangi sonuçları doğuracağının farkına varmalı" denildi.

"TÜM KULÜP ÇALIŞANLARI İSTİFA ETSİN"
Tüm kulüp çalışanlarına, Lucescu'nun göreve getirilmesini protesto için istifa çağrısı yapan taraftarlar, Rumen teknik direktöre karşı gösteri düzenlemeye hazırlandıklarını duyurdu.

BLOHIN: BANA KARŞI BİR HAKARET
Dinamo Kiev'in eski teknik patronu Oleg Blohin de Lucescu tercihine tepki gösterdi. Blohin, "Lucescu, Dinamo hakkında, kulübün tarihi hakkında, Lobanovskiy (Dinamo Kievli efsane futbolcu ve teknik adam) hakkında, kulübün tüm gelenekleri hakkında neler söylemişti? Bu bana karşı yapılan bir hakaret" ifadelerini kullandı.
Dinamo Kiev'den yapılan açıklamada, tecrübeli Rumen teknik adamla 1 yılı opsiyonlu, 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti. Lucescu, 2004-2016 yılları arasında Shakhtar Donetsk ekibini çalıştırmış ve bu süre içinde 8 Ligi, 6 Ukrayna Kupası, 7 Ukrayna ve 1 Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 24.07.2020
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