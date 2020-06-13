Razvan Lucescu resmen açıkladı! Radamel Falcao ve Belhanda... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Razvan Lucescu resmen açıkladı! Radamel Falcao ve Belhanda...

Galatasaray'dan Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun sezon sonunda Al Hilal'e transfer olacağı iddia edilmişti. Suudi ekibinin teknik direktörü Razvan Lucescu, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sarı-kırmızılı iki yıldızın transferine açıklık getirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri

13 Haziran 2020 Cumartesi 17:34 Güncelleme: 13.06.2020 18:11
Razvan Lucescu resmen açıkladı! Radamel Falcao ve Belhanda...

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'de teknik direktör Razvan Lucescu, Romanya basınına bir röportajda bulundu.

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Razvan Lucescu resmen açıkladı! Radamel Falcao ve Belhanda...

Transfer konusuna değinen Lucescu, Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın transfer edileceği iddialarına yanıt verdi.

Razvan Lucescu resmen açıkladı! Radamel Falcao ve Belhanda...

İŞTE RAZVAN LUCESCU'NUN RÖPORTAJI

"Kulübünüzde maaşlara indirim yapıldı mı?"

Evet. Başlangıçta bu konularla alakalı görüştük. Nisan, mayıs ve haziran ayları için yüzde 50, mart içinse yüzde 25 indirim yapıldı. Hazirandan sonra normal maaşlarımıza geri döneceğiz.

Razvan Lucescu resmen açıkladı! Radamel Falcao ve Belhanda...

"Daniel Pancu'nun Rapid Bükreş'teki teknik direktörlük performansını nasıl buldunuz? Görevden alınması hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Rapid'den kimseyle görüşmedim. Daniel Pancu'nun neden görevden alındığını bilmiyorum. Futbol, futboldur. Bu işler böyledir. Pancu, teknik direktörlük görevine başladığı zaman bu işlerin nasıl olduğunu biliyordu.

Razvan Lucescu resmen açıkladı! Radamel Falcao ve Belhanda...

Bu işte yarın ne olacağını bilemezsin. Onun için üzgünüm. Dünyada görevinden alınmayan teknik direktör yoktur. Belki sadece Guardiola.

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