Razvan Lucescu resmen açıkladı! Radamel Falcao ve Belhanda...
Galatasaray'dan Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun sezon sonunda Al Hilal'e transfer olacağı iddia edilmişti. Suudi ekibinin teknik direktörü Razvan Lucescu, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, sarı-kırmızılı iki yıldızın transferine açıklık getirdi. | Son dakika Galatasaray haberleri
"Daniel Pancu'nun Rapid Bükreş'teki teknik direktörlük performansını nasıl buldunuz? Görevden alınması hakkında ne düşünüyorsunuz?"
Rapid'den kimseyle görüşmedim. Daniel Pancu'nun neden görevden alındığını bilmiyorum. Futbol, futboldur. Bu işler böyledir. Pancu, teknik direktörlük görevine başladığı zaman bu işlerin nasıl olduğunu biliyordu.