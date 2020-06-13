Galatasaray Rize'ye hazır! İşte idmandan kareler...

Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. İlk 26 hafta sonunda 50 puanı bulunan Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında çıkacağı mücadelede hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.