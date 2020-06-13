Galatasaray Rize'ye hazır! İşte idmandan kareler...
Süper Lig'de heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. İlk 26 hafta sonunda 50 puanı bulunan Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında çıkacağı mücadelede hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
13 Haziran 2020 Cumartesi 14:22
Güncelleme: 13.06.2020 14:22
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
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Lige verilen 3 ayın ardından iyi bir başlangıçla dönüş yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, mutlak 3 puan alma gayretinde.
Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a gittikten sonra karayoluyla Rize'ye geçerek karşılaşma öncesi kampa girecek.