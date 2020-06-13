Haberler Galeri Dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray için son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonunda maliyeti uygun ve kısa sürede takıma adapte olabilecek bir ismi kadrosuna dahil etmek isteyen İstanbul'un iki devi için İtalyan medyası, gündeme bomba gibi düşecek bir harekatı yazdı. Buna göre iki kulüp de, o süper golcü için girişimlerine başladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

13 Haziran 2020 Cumartesi 13:17 Güncelleme: 13.06.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





