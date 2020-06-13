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Dünya bu transferi konuşacak! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe ve Galatasaray için son dakika transfer haberi... Yaz transfer sezonunda maliyeti uygun ve kısa sürede takıma adapte olabilecek bir ismi kadrosuna dahil etmek isteyen İstanbul'un iki devi için İtalyan medyası, gündeme bomba gibi düşecek bir harekatı yazdı. Buna göre iki kulüp de, o süper golcü için girişimlerine başladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
13 Haziran 2020 Cumartesi 13:17
Güncelleme: 13.06.2020 13:37
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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde büyük oynuyor... İstanbul'un iki devi de, yazın taraftarını memnun edecek isim için girişimlere başladı...
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İtalyan medyası konu ile ilgili aktardığı haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transferi bedava bitirebileceğini ifade etti.
Kazandığı kupalarla ve attığı gollerle ünlenen yıldız ismin İstanbul'a transferi artık çok daha olağan...
Kulübüyle yaşadığı problemlerden dolayı ayrılmayı kafasına takan golcü futbolcunun bir sonraki durağı Fenerbahçe veya Galatasaray olabilir...
Çizme'de yayın yapan calciomercato.it adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde;