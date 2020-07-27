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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Zenit'te!

Dejan Lovren Zenit'te!

'nın güçlü ekiplerinden Zenit, son olarak şampiyonu 'da forma giyen Hırvat defans oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Rus temsilcisi Zenit, yeni sezon çalışmaları kapsamında kadrosuna Hırvat futbolcu 'i kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Lovren ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Zenit'in Hırvat futbolcu için 'a 12 milyon Euro bonservis ücreti verdiği belirtildi.

31 yaşındaki futbolcu 6 sezondur ekibi Liverpool'da oynuyordu. Başarılı defans oyuncusu, İngiliz temsilcisi ile Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA şampiyonlukları yaşadı.

Dejan Lovren kariyerinde ayrıca , ve Southampton takımlarında forma giydi.

  1. 27.07.2020
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