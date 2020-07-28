Lucescu'dan 5 günde iki farklı karar! Vazgeçti... - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Lucescu'dan 5 günde iki farklı karar! Vazgeçti...

Lucescu'dan 5 günde iki farklı karar! Vazgeçti...

ekibi 'de teknik direktörlük görevine getirilen ve dört gün sonra taraftarın yoğun tepkisi sonrası istifa eden tecrübeli çalıştırıcı , kararından vazgeçti.

Kulübü, taraftarın kendisine gösterdiği tepki nedeniyle görevi bırakma kararı alan Lucescu'nun kulüp başkanı Igor Surkis ile görüşmesi sonrası takımda kalmaya karar verdiğini duyurdu.

Açıklamada, Lucescu ie Surkis arasındaki yazışmalar yayımlanırken, Surkis'in, "Bazı taraftarların duyguları, sizin liderliğinizde yeni zorluklara hazır bir ekibin geleceği için belirleyici faktör olamaz. Dinamo'nun görkemli tarihini yazmaya birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

74 yaşındaki Rumen teknik adamın ise, "Sizin desteğiniz olmadan bunu yapmaya hazır değildim. Korktuğum tek şey kulüp için zorluk çıkarmaktı. Sizinle birlikte önemli sonuçlar elde edeceğimizden eminim. Salı günü Kiev'de görüşmek üzere." cevabını verdiği kaydedildi.

  1. 28.07.2020
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