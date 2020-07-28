Lucescu'dan 5 günde iki farklı karar! Vazgeçti...
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen ve dört gün sonra taraftarın yoğun tepkisi sonrası istifa eden tecrübeli çalıştırıcı Mircea Lucescu, kararından vazgeçti.
Dinamo Kiev Kulübü, taraftarın kendisine gösterdiği tepki nedeniyle görevi bırakma kararı alan Lucescu'nun kulüp başkanı Igor Surkis ile görüşmesi sonrası takımda kalmaya karar verdiğini duyurdu.
Açıklamada, Lucescu ie Surkis arasındaki yazışmalar yayımlanırken, Surkis'in, "Bazı taraftarların duyguları, sizin liderliğinizde yeni zorluklara hazır bir ekibin geleceği için belirleyici faktör olamaz. Dinamo'nun görkemli tarihini yazmaya birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı belirtildi.
74 yaşındaki Rumen teknik adamın ise, "Sizin desteğiniz olmadan bunu yapmaya hazır değildim. Korktuğum tek şey kulüp için zorluk çıkarmaktı. Sizinle birlikte önemli sonuçlar elde edeceğimizden eminim. Salı günü Kiev'de görüşmek üzere." cevabını verdiği kaydedildi.
- 28.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lucescu'dan 5 günde iki farklı karar! Vazgeçti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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