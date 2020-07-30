Fulham 1-2 Cardiff City | MAÇ SONUCU - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Ligler Fulham finale yükseldi!

1-2 | MAÇ SONUCU

Fulham 1-2 Cardiff City | MAÇ SONUCU

play-off yarı finalinde ile kozlarını paylaştı. Fulham, Cardiff City'ye 2-1 mağlup oldu ancak ilk maçın avantajıyla finale yükseldi.

play-off yarı finalinde ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 Fulham'ın üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin rövanşında Cardiff City, maçı 2-1 kazandı.Ancak ilk maçın avantajıyla Fulham finale yükseldi.

Cardiff City'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Curtis Nelson, 47. dakikada ise Lee Tomlin kaydetti. Fulham'ın tek golü ise 9. dakikada Neeskens Kebano'dan geldi.

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 23:57
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fulham 1-2 Cardiff City | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA