Fulham 1-2 Cardiff City | MAÇ SONUCU
İngiltere Championship play-off yarı finalinde Fulham ile Cardiff City kozlarını paylaştı. Fulham, Cardiff City'ye 2-1 mağlup oldu ancak ilk maçın avantajıyla finale yükseldi.
İngiltere Championship play-off yarı finalinde Fulham ile Cardiff City karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 Fulham'ın üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin rövanşında Cardiff City, maçı 2-1 kazandı.Ancak ilk maçın avantajıyla Fulham finale yükseldi.
Cardiff City'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Curtis Nelson, 47. dakikada ise Lee Tomlin kaydetti. Fulham'ın tek golü ise 9. dakikada Neeskens Kebano'dan geldi.
- 30.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 23:57
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