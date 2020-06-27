Norwich City 1-2 Manchester United | MAÇ SONUCU - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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1-2 | MAÇ SONUCU

Norwich City 1-2 Manchester United | MAÇ SONUCU

çeyrek final mücadelesinde uzatmalarda güldü. 'e konuk olan Manchester United, 90 dakikası 1-1 sonuçlanan maçın uzatma dakikasında bulguğu gol ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Manchester United adını yarı finale yazdırdı.

'nin prestijli kupalarından 'ta çeyrek final nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. sahasında 'ı ağırladı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Manchester United O. Ighalo ile 51. dakikada 1-0 öne geçti. Norwich City 75. dakikada T. Cantwell ile cevap verdi. 118. dakikada H. Maguire ile 2-1 öne geçen Manchester United sahadan galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Norwich City'de Klose 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 22:44
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