Salihli Belediyespor’da 5’i bir yerde imza – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’da 5’i bir yerde imza

    Salihli Belediyespor’da 5’i bir yerde imza

    ’yı ’de (BAL) temsil edecek olan 3 ekipten birisi olan , geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan 5 oyuncu ile yeniden anlaşma sağladı.

    2017-2018 sezonunda mücadele ettiği başarılı sezon geçirerek Bölgesel Amatör Lige ( BAL) adını yazdıran , transfer çalışmalarına başladı.

    Süper Amatör Kümede mücadele eden ve Play-Out maçlarında Yunusemre Belediyespor'u yenerek BAL'a yükselen Salihli Belediyespor, iç transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak Ozan Dombaz'ı ekibine dâhil eden Salihli Belediyespor Kulübü, , Hamza Demirdoğan, Ensari Akın ve Musa Yiğit ile kaleci Mustafa Canbuldu anlaşma yenileyerek yola devam dedi.

    Salihli Belediyespor'un transfer çalışmalarına iç transfer ile başladığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Amacımız Salihli'yi BAL'da başarı ile temsil edecek güçlü bir kadro oluşturmak. Bu yolda ilk olarak Teknik Direktörümüz ile anlaştık. Şimdi ise 5 futbolcumuzla anlaşmaya vardık" dedi.
    Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmeye, Başkan Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Kulüp Yöneticisi Murat Akça ve Mustafa Yıldırım, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile futbolcular İbrahim Ökten, Hamza Demirdoğan, Ensari Akın, Mustafa Canbuldu ve Musa Yiğit katıldı.
    1. 10.5.2018 17:33
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