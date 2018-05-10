Salihli Belediyespor’da 5’i bir yerde imza
Manisa’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan 3 ekipten birisi olan Salihli Belediyespor, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan 5 oyuncu ile yeniden anlaşma sağladı.
Süper Amatör Kümede mücadele eden ve Play-Out maçlarında Yunusemre Belediyespor'u yenerek BAL'a yükselen Salihli Belediyespor, iç transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak Teknik Direktör Ozan Dombaz'ı ekibine dâhil eden Salihli Belediyespor Kulübü, İbrahim Ökten, Hamza Demirdoğan, Ensari Akın ve Musa Yiğit ile kaleci Mustafa Canbuldu anlaşma yenileyerek yola devam dedi.
Salihli Belediyespor'un transfer çalışmalarına iç transfer ile başladığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Amacımız Salihli'yi BAL'da başarı ile temsil edecek güçlü bir kadro oluşturmak. Bu yolda ilk olarak Teknik Direktörümüz ile anlaştık. Şimdi ise 5 futbolcumuzla anlaşmaya vardık" dedi.
Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmeye, Başkan Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Kulüp Yöneticisi Murat Akça ve Mustafa Yıldırım, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile futbolcular İbrahim Ökten, Hamza Demirdoğan, Ensari Akın, Mustafa Canbuldu ve Musa Yiğit katıldı.
- 10.5.2018 17:33
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Okay Yokuşlu'ya özel teklif
Toplam 6
Yorum
seda ya sat yurt disina okayi,gerisini bana birak netcen sen,7,5 az en az 10 milyon yuro olsun,yahu bana birakin su oyuncuyu
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li yani aykut hoca uzun vadeli saglam systemle oynuyor s.günes f.terim gibi risikolu s kisa vadeli cok atmak icin2 3 5 gibi systemle oynamiyor
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 40
Yorum
Egeli FB li algi dersen neyi kastettin anlamadim Fusbolu zevk vermiyor olabilir dogru ama saglam system aykut hocanin systemi böyle yani italyan systemi
Salihli Belediyespor’da 5’i bir yerde imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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