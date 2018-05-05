Rusya Premier Lig'de şampiyon Lokomotiv Moskova!
Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova ağırladığı Zenit'i 1-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.
Ligin 29. haftasında Lokomotiv Moskova sahasında Zenit ile karşı karşıya geldi.
Başkent Moskova'da oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Portekizli futbolcu Eder kaydetti.
Bu galibiyetle Lokomotiv Moskova ligin bitimine bir hafta kala puanını 60'a yükselterek, 56 puana sahip Spartak Moskova'nın önünde şampiyonluğunu ilan etti. Zenit ise 50 puanla 5. sırada yer aldı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Manuel Fernandes'in formasını giydiği Lokomotiv Moskova, 2002 ve 2004'ten sonra 3. kez şampiyon oldu.
- 5.5.2018 22:40
- Güncelleme: 5.5.2018 22:45
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Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 11
Yorum
maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Toplam 5
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birisi süper olur.
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