Rusya Premier Lig'de şampiyon Lokomotiv Moskova! – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'de şampiyon !

    Rusya Premier Lig'de şampiyon Lokomotiv Moskova!

    'de ağırladığı Zenit'i 1-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

    Ligin 29. haftasında sahasında Zenit ile karşı karşıya geldi.

    Başkent Moskova'da oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Portekizli futbolcu Eder kaydetti.

    Bu galibiyetle Lokomotiv Moskova ligin bitimine bir hafta kala puanını 60'a yükselterek, 56 puana sahip 'nın önünde şampiyonluğunu ilan etti. Zenit ise 50 puanla 5. sırada yer aldı.

    Bir dönem 'ta da oynayan 'in formasını giydiği Lokomotiv Moskova, 2002 ve 2004'ten sonra 3. kez şampiyon oldu.

    1. 5.5.2018 22:40
    2. Güncelleme: 5.5.2018 22:45
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