Lucescu'dan olay yaratan istifa! Kiev macerası 4 gün sürdü
Mircea Lucescu'dan olay hareket... Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'mızı da çalıştıran Rumen teknik direktör, Dinamo Kiev'den istifa etti. 4 gün gün süren Ukrayna macerasına tatsız son veren Lucescu'nun sebebi ise ilginç oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bir dönem A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'da da çalışan Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu, kısa süre önce resmi sözleşme imzaladığı Dinamo Kiev'den istifa kararı aldı.
Rumen basını konu ile ilgili yazdığı haberde Lucescu'nun konuşmalarına yer verirken, istifa sebebinin Dinamo taraftarları olduğu aktarıldı.
Mircea Lucescu'nun istifa kararına dair yaptığı açıklama şu şekilde;
"Dinamo Kiev'e, bana verilen güvenden ve davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Desteğe oldukça ihtiyacı olan bir kulüp ancak, Ultras tarftarlarından bana karşı oluşan düşmanlık varken, bu atmosforde çalışabilmem mümkün değil.
Asla korkak bir olmadım. Büyük rekabeti olan Galatasaray'dan Beşiktaş'a kadar çalıştım. Ayrıca Dinamo Bükreş ve Steua Bükreş'te de yer aldım. Bana öfkeli olan takımlarla dahi anlaşmayı kabul ettim. Sonrasında onlarla güzel başarılar elde etmeyi başardık.
Kulübün çıkarlarına karşı hareket etmeyen taraftarları kabul edemem. Bence taraftarlar, coşku ve motivasyon uyandırmalı. Dinamo için bunun zamanı gelmlişti. Kiev ile imzaladığım kontratta paranın bir önemi yoktu. Para benim en son değer verdiğim şeydir.
Futbolunu çok sevdiğim Ukrayna'da eskisi gibi heyecan duymak istedim. Birçoğu milli takımlarında oynayan genç Ukraynalı oyuncuların potansiyelini yükseltmek istedim."
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 17:02
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