İspanya'nın Ukrayna ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçında Barcelonalı Ansu Fati, ilk 11'de sahaya çıktı. 17 yaşındaki futbolcu, İspanya adına 3. golü kaydetti ve ülkesinin tarihine geçti.
İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup'ta Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda Ukrayna karşısında 3-0 öne geçen İspanya'da 3. golü Ansu Fati kaydetti.
Barcelona'nın genç yeteneği Ansu Fati böylece tarihe geçti. 31 Ekim 2002 doğumlu Ansu Fati, 17 yaş 311 günlük iken attığı golle İspanya tarihinde A Milli Takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu oldu.
Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu, Barcelona adına La Liga'da gol atan en genç oyuncu ve La Liga tarihinde bir maçta en az iki gol atan en genç oyuncu rekorlarının da sahibi olmuştu.
- 06.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelonalı Ansu Fati tarihe geçti! İspanya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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