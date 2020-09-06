Barcelonalı Ansu Fati tarihe geçti! İspanya...

İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4.Grup'ta Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda Ukrayna karşısında 3-0 öne geçen İspanya'da 3. golü Ansu Fati kaydetti.

Barcelona'nın genç yeteneği Ansu Fati böylece tarihe geçti. 31 Ekim 2002 doğumlu Ansu Fati, 17 yaş 311 günlük iken attığı golle İspanya tarihinde A Milli Takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu oldu.

Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu, Barcelona adına La Liga'da gol atan en genç oyuncu ve La Liga tarihinde bir maçta en az iki gol atan en genç oyuncu rekorlarının da sahibi olmuştu.