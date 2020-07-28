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28 Temmuz 2020, Salı
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Avrupa kupası yaramadı

Avrupa kupası yaramadı

, Osmanlı, Akhisar gibi Y.Malatya da macerasının ardından 'e veda etti. Avrupa kupalarında 'yi temsil eden Karabük, Osmanlı, Akhisar ve Y.Malatya, daha sonra Süper Lig'de tutunamadı.

, Osmanlı, Akhisar gibi Y.Malatya da macerasının ardından 'e veda etti. Avrupa kupalarında 'yi temsil eden Karabük, Osmanlı, Akhisar ve Y.Malatya, daha sonra Süper Lig'de tutunamadı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Avrupa Ligi 3. eleme turunda 'dan Partizan takımına elenmişti.
  1. 28.7.2020
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