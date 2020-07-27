Cizre Serhat Spor şike gerekçesiyle küme düşürüldü!

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 15.05.19 tarihinde 1960 Silopi Spor ile Cizre Serhat Spor arasında oynanan mücadelede şike yaptığı gerekçesiyle Cizre Serhat Spor'u küme düşürdü.

AFDK'NIN SİLOPİ - CİZRE KARŞILAŞMASIYLA İLGİLİ ALDIĞI KARARLAR ŞU ŞEKİLDE:

1- Cizre Serhat Spor Klb. hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında müsabaka sonucu etkilemekten bir alt lige düşürülmesine ayrıca FMT 24 1C maddesi uyarınca anılan müsabakada 3-0 hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte mevcut puanından 6 puan silinmesine,

2-Murat ACET (Cizre Serhat Spor Klb. Yön.) hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında müsabaka sonucunu etkilemeye azmettirmesi ve iştirak etmesi nedeni ile sürekli hak mahrumiyeti cezası verilmesine (27.11.2019 tedbirli),

3-Hamit TAŞKIN (Cizre Serhat Spor Klb. Fut.) hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmekten 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesine (27.11.2019 tedbirli),

4-Umut ARIKAN (Fut.) hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında kararın tefrik edilmesine (Tedbirsiz),

5-M.Onur DEMİR (Fut.) hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında müsabaka sonucunu etkilemesi nedeni ile sürekli hak mahrumiyeti cezası verilmesine (27.11.2019 tedbirli),

6-Fezayi ÖZDEN (Yön.) hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında müsabaka sonucunu etkilemesi nedeni ile sürekli hak mahrumiyeti cezası verilmesine (27.11.2019 tedbirli),

7-Abdurrahim VAROL (Fut.) hakkında: 15.05.2019 tarihinde oynanan 1960 Silopi Spor-Cizre Serhat Spor Spor Toto BAL Baraj müsabakasında hakkında delil yetersizliğinden ceza tayinine yer olmadığına, hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.