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26 Temmuz 2020, Pazar
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Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru corona virüsü nedeniyle öldü

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru corona virüsü nedeniyle öldü

Corona virüsü can almaya devam ediyor... Ukrayna Milli Takımı doktoru 'in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören 48 yaşındaki Hudaev'in hayatını kaybettiği belirtildi. takımının da doktoru olduğu belirtilen Hudaev'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

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  1. 26.07.2020
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