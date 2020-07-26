Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru corona virüsü nedeniyle öldü

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru Anton Hudaev, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ukrayna Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören 48 yaşındaki Hudaev'in hayatını kaybettiği belirtildi. Metalist Kharkiv takımının da doktoru olduğu belirtilen Hudaev'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.