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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol Şok haberi böyle verdi! "Corona virüsü..."

corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

Xavi Hernandez corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

takımlarından 'ı çalıştıran 'nın efsane ismi , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nın efsane ismi , corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. takımlarından 'ı çalıştıran 40 yaşındaki teknik adam, kendini iyi hissettiğini ifade ederken kurallar gereği belirli bir süreliğine karantinaya alındığını dile getirdi.

Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı Al Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı.

Daha sonra bu takımda teknik direktörlük görevine getirilen Xavi'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 2021'e kadar uzatılmıştı.

  1. 25.07.2020
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