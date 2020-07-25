Xavi Hernandez corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı
Katar Ligi takımlarından Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Katar Ligi takımlarından Al Sadd'ı çalıştıran 40 yaşındaki teknik adam, kendini iyi hissettiğini ifade ederken kurallar gereği belirli bir süreliğine karantinaya alındığını dile getirdi.
Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı Al Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı.
Daha sonra bu takımda teknik direktörlük görevine getirilen Xavi'nin sözleşmesi geçtiğimiz günlerde 2021'e kadar uzatılmıştı.
- 25.07.2020
- Mariano'nun yeni takımı belli oluyor! Resmi açıklama...
- Son dakika: Galatasaray'da flaş gelişme! Maicon'un İstanbul uçak biletini paylaştılar
- Savaş başlıyor! Mandzukic transferi için Inter ve Fiorentina'ya inat Galatasaray...
- İspanyol basını duyurdu! Emre Mor için karar verildi
- Burak Yılmaz bilançosu ortaya çıktı! Beşiktaş'a 45 milyon...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Xavi Hernandez corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.