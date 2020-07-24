Josef de Souza'nın corona virüsü testi yine pozitif!
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza corona virüsü hastalığını atlattıktan sonra Arabistan'da yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın corona virüsü testi yine pozitif çıktı.
33 gündür semptomları yaşamamasına rağmen testinin pozitif çıktığını belirten Brezilyalı oyuncu, "17 Haziran tarihinde, Covid-19 semptomları yaşamaya başladım, baş ağrısı ve vücudumda acı vardı. 3 gün sonra, 20 Haziran'da ilk testimi yaptırdım ve pozitif çıktı. 15 gün boyunca, ailem olmadan karantinaya girdim. 14 Temmuz'da yeni bir teste girdim ve negatif çıktı, ben de Suudi Arabistan'a döndüm. Bugün, büyük bir sürpriz yaşadım. Arabistan'ta yaptırdığım test pozitif çıktı. Covid-19 semptomlarının ortaya çıktığı ilk günden bu yana 37 gün geçmişti. Sadece 3 gün boyunca baş ağrısı ve vücudumda acı olmuştu, yani 33 gündür semptomlar yoktu. Açıkçası Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şu anda virüse karşı bağışıklık kazanmış, kimseye hastalık bulaştıramayacak bir durumdayım diye düşünüyorum" dedi.
Josef de Souza'nın, Arabistan'ın Al Ahli kulübüyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
- 24.07.2020
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