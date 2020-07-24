Fenerbahçe'den ayrılan Sloukas Olympiakos'la sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Beko’dan ayrılan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın yeni durağı resmen belli oldu. 30 yaşındaki yıldız oyun kurucu, eski takımı Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko'dan ayrılan yıldız basketbolcu Kostas Sloukas'ın yeni adresi belli oldu. Sloukas, Yunan ekibi Olympiakos ile anlaştı. Kulübün resmi internet yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kostas Sloukas, 2008-2015 yılları arasında Olympiakos'ta forma giymişti.
Yunan oyuncu, Fenerbahçe ile bu sezon THY Euroleague'de 25 maça çıktı ve 11.6 sayı, 6.1 asist ve 2.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 karşılaşmada 11.07 sayı, 6.9 asist ve 2.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Kostas Sloukas, kariyerinde Olympiakos ile 2, Fenerbahçe ile de 1 kez THY Euroleague'i kazandı.
- 24.07.2020
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