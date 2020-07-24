Fenerbahçe'den ayrılan Sloukas Olympiakos'la sözleşme imzaladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den ayrılan Sloukas'ın yeni durağı belli oldu!

'den ayrılan Sloukas 'la sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den ayrılan Sloukas Olympiakos'la sözleşme imzaladı

Beko’dan ayrılan Yunan basketbolcu 'ın yeni durağı resmen belli oldu. 30 yaşındaki yıldız oyun kurucu, eski takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beko'dan ayrılan yıldız basketbolcu 'ın yeni adresi belli oldu. Sloukas, Yunan ekibi ile anlaştı. Kulübün resmi internet yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kostas Sloukas, 2008-2015 yılları arasında Olympiakos'ta forma giymişti.

Yunan oyuncu, Fenerbahçe ile bu sezon Euroleague'de 25 maça çıktı ve 11.6 sayı, 6.1 asist ve 2.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Basketbol Süper Ligi'nde ise 14 karşılaşmada 11.07 sayı, 6.9 asist ve 2.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Kostas Sloukas, kariyerinde Olympiakos ile 2, Fenerbahçe ile de 1 kez THY Euroleague'i kazandı.

  1. 24.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den ayrılan Sloukas Olympiakos'la sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA