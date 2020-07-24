Haberler Galeri Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...

Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertler, sezon sonunda elindeki değerli isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, Luiz Gustavo'ya Lyon'un ilgisinin olduğu ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basını, konu ile ilgili önemli bir habere imza attı ve transferin detaylarına ilişkin bilgi verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

24 Temmuz 2020 Cuma 15:05 Güncelleme: 24.07.2020 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





