Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertler, sezon sonunda elindeki değerli isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, Luiz Gustavo'ya Lyon'un ilgisinin olduğu ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basını, konu ile ilgili önemli bir habere imza attı ve transferin detaylarına ilişkin bilgi verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
24 Temmuz 2020 Cuma 15:05 Güncelleme: 24.07.2020 15:16
Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor

Sezon başında Fransız kulübü Marsilya'dan 6 milyon euro bedelle transfer olan Luiz Gustavo, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

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Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor

İlerleyen yaşına rağmen profesyönelliği ile göz dolduran Brezilyalı futbolcu, takımın vazgeçilmez ismi olmayı başarmıştı.

Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Fenerbahçe mali sıkıntılar yaşarken, pandemi süresince futbolcularında maaş indirimine gitmişti. Yaşanan bu gelişmelerle beraber transfer konusunda da ince eleyip sık dokuyan sarı lacivertliler, elinde piyasası olan isimlere teklifler gelmesi halinde satışa onay vereceği ifade edilmişti.

Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor

Fransız basını, Fenerbahçe'nin sezon sonunda bonservisiyle göndermeyi planladığı isimlerden birinin de Luiz Gustavo olduğunu iddia ederken, konu ile ilgili önemli detayları okuyucularıyla paylaştı.

Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor

Wesportfr.com'un haberinde konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

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