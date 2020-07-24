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Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertler, sezon sonunda elindeki değerli isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, Luiz Gustavo'ya Lyon'un ilgisinin olduğu ifade edilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız basını, konu ile ilgili önemli bir habere imza attı ve transferin detaylarına ilişkin bilgi verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
24 Temmuz 2020 Cuma 15:05 Güncelleme: 24.07.2020 15:16
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Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Fenerbahçe mali sıkıntılar yaşarken, pandemi süresince futbolcularında maaş indirimine gitmişti. Yaşanan bu gelişmelerle beraber transfer konusunda da ince eleyip sık dokuyan sarı lacivertliler, elinde piyasası olan isimlere teklifler gelmesi halinde satışa onay vereceği ifade edilmişti.
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