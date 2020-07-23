Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı!

Takımın başına Igor Kokoskov'u getiren Fenerbahçe Beko'da büyük bir değişim yaşanıyor. Yeni transferlerle birlikte kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerde birçok ayrılık da gerçekleşiyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda vedalaşılan bir diğer isim yıldız basketbolcu Kostas Sloukas oldu. Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden yaptığı açıklamada Yunan oyun kurucu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Ailesi'ne 2015-16 sezonunda katılan ve takımımızda sergilediği performansla kendisini Avrupa'nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul ettiren Kostas Sloukas ile yollarımız ayrılmıştır.



2018-19 sezonunda EuroLeague'de en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve Çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir.



Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir.



Değerli sporcumuz Kostas Sloukas'a, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.



