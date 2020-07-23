Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

'ye müjdesi!

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan 'nin yıldız futbolcusu 'dan müjdeli haber geldi. Takımdan ayrılacağı için idmanlara çıkmadığı iddia edilen Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertlilerin antrenmanında yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle derbisinde forma giyemeyen Fenerbahçeli yıldız için söylentileri ayyuka çıkmıştı. Bir süredir sarı-lacivertli takımın paylaştığı antrenman görüntülerinde yer almayan Brezilyalı futbolcunun Fransa Ligi ekiplerinden ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti. Ancak son yaşanan gelişme taraftarının yüreğine su serpti.

İDMANDA YER ALDI!
Bir süredir sakatlığı sebebiyle antrenmanlara çıkmayan Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin maçı hazırlıklarına devam ettiği idmanda yer aldı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı.


  1. 23.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA