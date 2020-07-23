Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!

Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo için transfer söylentileri ayyuka çıkmıştı. Bir süredir sarı-lacivertli takımın paylaştığı antrenman görüntülerinde yer almayan Brezilyalı futbolcunun Fransa Ligi ekiplerinden Lyon ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti. Ancak son yaşanan gelişme Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpti.





İDMANDA YER ALDI!

Bir süredir sakatlığı sebebiyle antrenmanlara çıkmayan Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ettiği idmanda yer aldı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı.



