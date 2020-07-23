Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi!
Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'dan müjdeli haber geldi. Takımdan ayrılacağı için idmanlara çıkmadığı iddia edilen Brezilyalı orta saha, sarı-lacivertlilerin antrenmanında yer aldı.
Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Fenerbahçeli yıldız Luiz Gustavo için transfer söylentileri ayyuka çıkmıştı. Bir süredir sarı-lacivertli takımın paylaştığı antrenman görüntülerinde yer almayan Brezilyalı futbolcunun Fransa Ligi ekiplerinden Lyon ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilmişti. Ancak son yaşanan gelişme Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpti.
İDMANDA YER ALDI!
Bir süredir sakatlığı sebebiyle antrenmanlara çıkmayan Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ettiği idmanda yer aldı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu takımdan ayrı düz koşu yaptı.
- 23.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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