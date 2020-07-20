Perotti Fenerbahçe'nin elinden kaçıyor! Sürpriz teklif geldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Perotti 'nin elinden kaçıyor! Sürpriz teklif geldi

Perotti Fenerbahçe'nin elinden kaçıyor! Sürpriz teklif geldi

Adı ile anılan ve sarı-lacivertlilerle prensip anlaşmasına vardığı ifade edilen Roma'nın 10 numatası Perotti, rota değiştirdi. Arjantinli futbolcunun, Al-Shabab takımına olabileceği kaydedildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

'nin prensip anlaşmasına vardığı Diego Perotti için 'dan teklif var. Kanarya, sol beke takviye için 31 yaşındaki oyuncunun peşine düşerken, 1 yıl kontratı kalması nedeniyle Roma ile makul bir bedel için masaya oturmuştu.

Ancak Il Tempo'nun haberine göre İtalyan kulübü rotayı değiştirdi. Al-Shabab'ın Roma'ya önce 2 milyon Euro ardından da 2.5 milyon Euro teklif ettiği ve oyuncuya da 2.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Sevilla'da başlayan Arjantinli futbolcu, , Genoa ve Roma'da oynadı.

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  1. 20.07.2020
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