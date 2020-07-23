Arnavutköy'de flaş transfer görüşmesi! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Arnavutköy'de flaş transfer görüşmesi! Yıldız isimle bir araya geldi

Arnavutköy'de flaş görüşmesi! ...

Arnavutköy'de flaş transfer görüşmesi! Emre Belözoğlu...

Yaz sezonu çalışmalarına son sürat devam eden 'de operasyonu yürüten en kritik isim konumunda. Sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdürürken, flaş bir transfer görüşmesine imza attı. Belözoğlu, ile 8 Ağustos'ta sözleşmesi sona erecek olan ve menajeriyle lüks bir restaurantta bir araya geldi.

Önümüzdeki sezon kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan 'den hamleler gelmeye başladı. Mauricio Isla'nın ayrılığının ardından sağ bek arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerde eski yıldız ismi ön plana çıkmıştı. Transferde devreye girdi ve deneyimli futbolcu ve menajeriyle masaya oturdu.

Ajansspor'un haberine göre, gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.

yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor.

Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor. 36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.

  1. 23.07.2020
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