Arnavutköy'de flaş transfer görüşmesi! Emre Belözoğlu...
Yaz transfer sezonu çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu operasyonu yürüten en kritik isim konumunda. Sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi hedefteki yıldızlarla temaslarını sürdürürken, flaş bir transfer görüşmesine imza attı. Belözoğlu, Beşiktaş ile 8 Ağustos'ta sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül ve menajeriyle lüks bir restaurantta bir araya geldi.
Önümüzdeki sezon kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'den hamleler gelmeye başladı. Mauricio Isla'nın ayrılığının ardından sağ bek arayışlarına hız veren sarı-lacivertlilerde eski yıldız Gökhan Gönül ismi ön plana çıkmıştı. Transferde Emre Belözoğlu devreye girdi ve deneyimli futbolcu ve menajeriyle masaya oturdu.
Ajansspor'un haberine göre, gelecek sene Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacak olan Belözoğlu, Gönül ve Bulut'la Arnavutköy Sahili'nde bir restaurantta buluştu.
Beşiktaş yönetimi de Gökhan Gönül ile devam etmek istiyor ancak bunun için oyuncunun halen aldığı ücreti yarı yarıya düşürmesi gerekiyor.
Siyah beyazlı yönetim, 1.8 milyon Euro alan Gönül'e en fazla 900 bin Euro öneriyor. 36 yaşındaki Gönül'se kariyerinin son sözleşmesini daha iyi şartlarda yapmak istiyor. Bu yüzden de Fenerbahçe ile görüşüyor.
- 23.07.2020
- Galatasaray'da kritik zirveden karar çıktı! Arda Turan ve sözleşme...
- Merakla bekleniyordu internete sızdı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları...
- Son dakika: Christophe Galtier "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"
- Fatih Terim'den son karar! İşte Galatasaray'ın kapanış 11'i
- Fenerbahçe'de şok eden gerçek! Meğer Merih Demiral ve Medipol Başakşehir...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arnavutköy'de flaş transfer görüşmesi! Emre Belözoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.