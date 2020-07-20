Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım şampiyon oluyor
Sabah Spor köşe yazarı ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, flaş açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından konuşan Çakar, "Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir." dedi.
Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Emre Belözoğlu'nun şaşırtan istatistiğini dile getirdi.
Eski hakem, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusunun ayrıldığı senelerin sonrasında takımlarının şampiyon olduğunu ifade etti.
"EMRE'NİN AYRILDIĞI TAKIM SENEYE ŞAMPİYON OLUYOR"
Çakar, "Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım seneye şampiyon oluyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir. İstatistik yalan söylemez" dedi.
4 AYRILIK VE 4 ŞAMPİYONLUK
2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve son olarak 2019'da Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun 4 eski takımı da bir sezon sonra şampiyonluk kazandı.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 11:00
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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