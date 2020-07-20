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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu için olay sözler! "Ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon olur"

Ahmet Çakar: 'nun ayrıldığı takım şampiyon oluyor

Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım şampiyon oluyor

Sabah Spor köşe yazarı ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, flaş açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından konuşan Çakar, ", 'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir." dedi.

Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında 'nun şaşırtan istatistiğini dile getirdi.

Eski hakem, 'nin tecrübeli oyuncusunun ayrıldığı senelerin sonrasında takımlarının şampiyon olduğunu ifade etti.

"EMRE'NİN AYRILDIĞI TAKIM SENEYE ŞAMPİYON OLUYOR"

Çakar, "Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım seneye şampiyon oluyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir. İstatistik yalan söylemez" dedi.

4 AYRILIK VE 4 ŞAMPİYONLUK

2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve son olarak 2019'da Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun 4 eski takımı da bir sezon sonra şampiyonluk kazandı.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 11:00
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