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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ilk transferini bitirdi! 3 yıllık sözleşme

transferini bitirdi! İşte anlaşmanın detayları

Fenerbahçe Brahim Darri transferini bitirdi! İşte anlaşmanın detayları

Gelecek sezon adına çalışmalarını hız kesmeden sürdüren , bir süredir ilgilendiği Fatih Karagümrüklü kanat oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Yaşanan mali sorunlara pandemi sonrası krizinde eklenmesiyle birlikte , transferde düşük bütçeli oyunculara yönelmişti.

1. Lig ekiplerinden 'te harikalar yaratan ile ilgilenen sarı-lacivertli ekip, transferde mutlu sona ulaştı.

Ajansspor'un haberine göre Sarı Kanarya, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferini için her türlü anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fas asıllı Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Fatih Karagümrük cephesinin de bu transferi doğruladığı öğrenildi.

Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından bu transferin tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan Brahim Darri, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 23.07.2020
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