Fenerbahçe Brahim Darri transferini bitirdi! İşte anlaşmanın detayları
Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Fatih Karagümrüklü kanat oyuncusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Yaşanan mali sorunlara pandemi sonrası krizinde eklenmesiyle birlikte Fenerbahçe, transferde düşük bütçeli oyunculara yönelmişti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te harikalar yaratan Brahim Darri ile ilgilenen sarı-lacivertli ekip, transferde mutlu sona ulaştı.
Ajansspor'un haberine göre Sarı Kanarya, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferini için her türlü anlaşmaya vardı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Fas asıllı Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Fatih Karagümrük cephesinin de bu transferi doğruladığı öğrenildi.
Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından bu transferin tamamlanması bekleniyor.
Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan Brahim Darri, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Brahim Darri transferini bitirdi! İşte anlaşmanın detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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