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24 Temmuz 2020, Cuma
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Gökhan’la görüşme!

Gökhan’la görüşme!

Sarı-lacivertliler, sağ bek için ile sözleşmesi bitecek olan 'le masaya oturdu.

Sarı-lacivertliler, sağ bek için ile sözleşmesi bitecek olan 'le masaya oturdu. Görüşmeyi Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği bildirildi. Arnavutköy'deki bir restaurantta gerçekleşen buluşmaya Gökhan Gönül ve menajeri 'un katıldığı ifade edildi. Beşiktaş'ın 1.8 milyon euro alan 36 yaşındaki Gönül'e en fazla 900 bin euro önerdiği, 'nin daha iyi bir teklifle eski oyuncusunu geri almak istediği kaydedildi.
  1. 24.7.2020
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