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24 Temmuz 2020, Cuma
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Isla: Sorun para değildi

Isla: Sorun para değildi

Sözleşmesinin bitmesini beklemeden 'den ayrılan , ülke basınına konuştu.

Sözleşmesinin bitmesini beklemeden 'den ayrılan , ülke basınına konuştu. Şilili sağ bek, "Kulüple kavga ettiğim, para sorunu yaşadığım söylendi ancak öyle bir şey yoktu. ve menajerim arasında görüşme yapıldı ve ayrıldım. Fenerbahçe'de geçirdiğim 3 yıl için teşekkür ederim" dedi. 32 yaşındaki oyuncu, Boca'nın teklifini düşündüğünü de kaydetti.
  1. 24.7.2020
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