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24 Temmuz 2020, Cuma
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Limnios iddiası

Limnios iddiası

basını, 'nin 'nun da peşinde olduğu ile ilgilendiğini yazdı.

basını, 'nin 'nun da peşinde olduğu ile ilgilendiğini yazdı. PAOK'ta forma giyen 22 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 26 maçta 4 gol ve 6 asist ile dikkatleri üzerine çekti. Kanatların yanı sıra forvet arkasında oynayabilen Yunan futbolcu, sürati ve çalım yeteneği ile öne çıkıyor. Piyasa değeri 4 milyon euro olan Limnios'un kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
  1. 24.7.2020
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