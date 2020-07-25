Haberler Galeri Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...

Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2019-20 sezonunun son maçını Rizespor'a karşı oynayacak. Sarı lacivertliler için bu maç, özel bir anlam taşıyacak. Türk futbol tarihinin en iyi oyuncularından ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, kariyerinin son maçına çıkacak. İşte detaylar...

25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:37 Güncelleme: 25.07.2020 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





