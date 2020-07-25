Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...

Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2019-20 sezonunun son maçını Rizespor'a karşı oynayacak. Sarı lacivertliler için bu maç, özel bir anlam taşıyacak. Türk futbol tarihinin en iyi oyuncularından ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, kariyerinin son maçına çıkacak. İşte detaylar...
25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:37 Güncelleme: 25.07.2020 09:37
Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...

Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından olan Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıkıyor. Kadıköy'de bugün saat 21.00'da başlayacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesiyle son kez sahada olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...

40 yaşındaki kaptan kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası yakaladığı başarılarla her zaman ön planda yer aldı.

Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...

1996-2020 arası Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir gibi önemli kulüplerde top koşturan Emre Belözoğlu, tarihi maçları ve kaldırdığı kupalarla adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...

ÜÇ BÜYÜK LİG
Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde oynayan Emre, kariyerinde toplam 710 maça çıkıp 80 gol attı.

Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...

A Milli Takım formasıyla da 1998'den beri 101 karşılaşmda boy gösteren tecrübeli orta saha 10 gol kaydetti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA