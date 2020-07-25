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Türk futbolunda bir devir sona eriyor! 'Boğaz'ın Pele'si' Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2019-20 sezonunun son maçını Rizespor'a karşı oynayacak. Sarı lacivertliler için bu maç, özel bir anlam taşıyacak. Türk futbol tarihinin en iyi oyuncularından ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, kariyerinin son maçına çıkacak. İşte detaylar...
25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:37
Güncelleme: 25.07.2020 09:37
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Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından olan Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıkıyor. Kadıköy'de bugün saat 21.00'da başlayacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesiyle son kez sahada olacak.
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40 yaşındaki kaptan kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası yakaladığı başarılarla her zaman ön planda yer aldı.
1996-2020 arası Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir gibi önemli kulüplerde top koşturan Emre Belözoğlu, tarihi maçları ve kaldırdığı kupalarla adını unutulmazlar arasına yazdırdı.
ÜÇ BÜYÜK LİG Avrupa'da 5 büyük ligin 3'ünde oynayan Emre, kariyerinde toplam 710 maça çıkıp 80 gol attı.
A Milli Takım formasıyla da 1998'den beri 101 karşılaşmda boy gösteren tecrübeli orta saha 10 gol kaydetti.