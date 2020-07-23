Fenerbahçe'de flaş Sadık Çiftpınar gelişmesi! Gelecek sezon...
Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans gösteren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, kadroya katılacak isimlerin yanında takımdaki isimlerin geleceği de netleşmeye başladı. Bu isimlerden olan Sadık Çiftpınar için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'a yönetim ve Emre Belözoğlu'nun güveni tam. 27 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezonun planlamasında kadroda düşünülüyor.
Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle forma şansı bulamayan ve takımdan uzun süre ayrı kalan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'dan iyi haber geldi. Sakatlığı tamamen geçen başarılı futbolcu bu hafta içi takımla beraber antrenmanlarda yer alırken, yönetim ve yeni sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Çiftpınar'a güvenlerinin tam olduğu söyledi. 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezonun planlamasında önemli bir rolü olacağı da belirtildi.
Sadık Çiftpınar'ın kendisine gelen teklifleri reddettiği, ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.
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