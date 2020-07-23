Fenerbahçe'de flaş Sadık Çiftpınar gelişmesi! Gelecek sezon... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Sadık Çiftpınar reddetti! Gelecek sezon...

'de flaş gelişmesi! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'de flaş Sadık Çiftpınar gelişmesi! Gelecek sezon...

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans gösteren 'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, kadroya katılacak isimlerin yanında takımdaki isimlerin geleceği de netleşmeye başladı. Bu isimlerden olan için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

'nin savunma oyuncusu 'a yönetim ve 'nun güveni tam. 27 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezonun planlamasında kadroda düşünülüyor.

Fenerbahçe'de karar çıktı! Tolga Ciğerci...

Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle forma şansı bulamayan ve takımdan uzun süre ayrı kalan Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'dan iyi haber geldi. Sakatlığı tamamen geçen başarılı futbolcu bu hafta içi takımla beraber antrenmanlarda yer alırken, yönetim ve yeni sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Çiftpınar'a güvenlerinin tam olduğu söyledi. 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezonun planlamasında önemli bir rolü olacağı da belirtildi.

Sadık Çiftpınar'ın kendisine gelen teklifleri reddettiği, ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

  1. 23.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de flaş Sadık Çiftpınar gelişmesi! Gelecek sezon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA