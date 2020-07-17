Sadık Çiftpınar'a eski takımı talip oldu!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan oyuncusu olan 28 yaşındaki Ömer Bayram, zam beklerken yüzde 15'lik indirim talebiyle karşı karşıya kaldı. 6 aydır maaş alamadığı için de ayrılmaya sıcak bakıyor. F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.