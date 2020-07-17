Sadık Çiftpınar'a eski takımı talip oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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'a eski takımı talip oldu!

Sadık Çiftpınar'a eski takımı talip oldu!

'ye 2019'un ocak ayında olan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan 'a sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan 'a talip çıktı. Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcuyu eski takımı 'un istediği öğrenildi.

yönetiminin Sadık'la ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktığı belirlendi. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un ligde kalıp kalmayacağı da transferde belirleyici olacak.

Sarı-lacivertli takıma 2019'un ocak ayında katılan Sadık Çiftpınar, toplam 19 maçta görev alırken 2 de gol kaydetti. 27 yaşındaki stoper, 'ın altyapısında da forma giymişti.

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  1. 17.07.2020
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