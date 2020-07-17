Sadık Çiftpınar'a eski takımı talip oldu!
Fenerbahçe'ye 2019'un ocak ayında transfer olan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan Sadık Çiftpınar'a sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan Sadık Çiftpınar'a talip çıktı. Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli futbolcuyu eski takımı Yeni Malatyaspor'un istediği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetiminin Sadık'la ilgili kararı yeni teknik direktöre bıraktığı belirlendi. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un ligde kalıp kalmayacağı da transferde belirleyici olacak.
Sarı-lacivertli takıma 2019'un ocak ayında katılan Sadık Çiftpınar, toplam 19 maçta görev alırken 2 de gol kaydetti. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın altyapısında da forma giymişti.
- 17.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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