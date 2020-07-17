Sportif direktörle görüşüldü! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Yerli oyuncu operasyonunu yürüten sarı-lacivertliler bir yandan da belirlenen yabancı oyuncular için girişimlerini sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki son yıldız ve yapılan teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
17 Temmuz 2020 Cuma 08:56
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer üssü Roma...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'de yer alan habere göre İtalyan ekibinde forma giyen Mert Çetin, Juan Jesus ve Diego Perotti'nin transferleri için girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilerin son hedefi ortaya çıktı.
İtalyan basını, Fenerbahçe'de futbolun başına getirilen yönetici Selahattin Baki'nin Roma Sportif Direktörü Petrachi ile görüştüğünü ve Arjantinli futbolcuyu istediğini yazdı.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Kruse'nin yerine Pastore'nin düşünüldüğü ve Roma'ya iki yıllık kiralama teklifi yapıldığı belirtildi.
İtalyan kulübünün ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Geçen sezon başında 24.7 milyon Euro'ya PSG'den Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Pastore beklentileri karşılayamadı. Tangocu bu sezon ligde 11 maçta forma giyebildi.