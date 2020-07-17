Sportif direktörle görüşüldü! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Yerli oyuncu operasyonunu yürüten sarı-lacivertliler bir yandan da belirlenen yabancı oyuncular için girişimlerini sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki son yıldız ve yapılan teklif... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri