Kapanış hediyesi

Süper Lig'de sezonu 7. bitirmesi daha önce kesinleşen Fener- bahçe, son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Ülker Stadı'nda sarı-lacivertliler, 39'da Emre'nin kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle öne geçti. Rize 53'te Skoda ile skora denge getirdi. Oyunu bırakmayan Kanarya, 60'ta Rodrigues ve 90+8'de Ozan'ın sayılarıyla 3 puanı hanesine yazdırdı.



HASAN BİTİREMEDİ

Üç hafta sonra kazanan Fenerbahçe bu sonuçla ligi 53 puanla noktaladı. Çaykur Rizespor ise 35 puanla 15'inci sırada yer aldı. Konuk ekibin ilk yarıda Skoda ile bir topu da üst direkten döndü. Son haftaya düşme korkusuyla giren yeşil-mavililer, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde kaldı. Fenerbahçe'de Hasan Ali son dakikalarda sakatlık yaşayınca yerini genç Emir Miray'a bıraktı.



GARRY RODRIGUES 20 HAFTA SONRA

Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü atan Garry Rodrigues, Süper Lig'de 20 hafta aradan sonra fileleri havalandırdı. Yeşil Burun Adalı oyuncu en son 13. haftada deplasmanda Göztepe (2-2) ağlarını sarsmıştı. 60'ta şık bir vuruşla Gökhan'ı mağlup eden 29 yaşındaki Garry, sezonu 4 gol+6 asistle (1 asisti Ziraat Türkiye Kupası'nda) tamamladı.



ALLAHYAR İLK KEZ 11'DE

F.Bahçe'de Beşiktaş derbisine göre ilk onbirde 4 değişiklik oldu. Tahir Karapınar, kart cezalısı Tolga, Deniz ve Muriç'in yerlerine Ömer Faruk, Rodrigues ve Allahyar'ı sahaya sürdü. Kalede de Altay'ın yerine Harun oynadı. İranlı forvet Allahyar ligde ilk kez, Harun ise bu sezon ikinci kez 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda yedek kulübesinde alt yapıdan 5 isim yer aldı.



HARUN DA KAPATAMADI

Kanarya'nın ligde gol yeme serisi 15 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 25 gol yedi. Kalede Altay'ın yerine şans bulan Harun 5 net kurtarış yapmasına rağmen, ikinci yarıda Skoda'nın vuruşunda topun filelere gitmesine engel olamadı.