Kapanış hediyesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Kapanış hediyesi

Kapanış hediyesi

Kapanış hediyesi

Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de konuk ettiği Çaykur Rizespor’u Emre Belözoğlu (P), Garry Rodrigues ve Ozan Tufan’ın golleriyle mağlup etti... Konuk ekibe Milan Skoda yetmedi.

Süper Lig'de sezonu 7. bitirmesi daha önce kesinleşen Fener- bahçe, son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Ülker Stadı'nda sarı-lacivertliler, 39'da Emre'nin kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle öne geçti. Rize 53'te Skoda ile skora denge getirdi. Oyunu bırakmayan Kanarya, 60'ta Rodrigues ve 90+8'de Ozan'ın sayılarıyla 3 puanı hanesine yazdırdı.

HASAN BİTİREMEDİ
Üç hafta sonra kazanan bu sonuçla ligi 53 puanla noktaladı. Çaykur Rizespor ise 35 puanla 15'inci sırada yer aldı. Konuk ekibin ilk yarıda Skoda ile bir topu da üst direkten döndü. Son haftaya düşme korkusuyla giren yeşil-mavililer, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde kaldı. Fenerbahçe'de Hasan Ali son dakikalarda sakatlık yaşayınca yerini genç Emir Miray'a bıraktı.

GARRY RODRIGUES 20 HAFTA SONRA
Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü atan Garry Rodrigues, Süper Lig'de 20 hafta aradan sonra fileleri havalandırdı. Yeşil Burun Adalı oyuncu en son 13. haftada deplasmanda (2-2) ağlarını sarsmıştı. 60'ta şık bir vuruşla Gökhan'ı mağlup eden 29 yaşındaki Garry, sezonu 4 gol+6 asistle (1 asisti Ziraat Türkiye Kupası'nda) tamamladı.

ALLAHYAR İLK KEZ 11'DE
F.Bahçe'de derbisine göre ilk onbirde 4 değişiklik oldu. Tahir Karapınar, kart cezalısı Tolga, Deniz ve Muriç'in yerlerine Ömer Faruk, Rodrigues ve Allahyar'ı sahaya sürdü. Kalede de Altay'ın yerine Harun oynadı. İranlı forvet Allahyar ligde ilk kez, Harun ise bu sezon ikinci kez 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda yedek kulübesinde alt yapıdan 5 isim yer aldı.

HARUN DA KAPATAMADI
Kanarya'nın ligde gol yeme serisi 15 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 25 gol yedi. Kalede Altay'ın yerine şans bulan Harun 5 net kurtarış yapmasına rağmen, ikinci yarıda Skoda'nın vuruşunda topun filelere gitmesine engel olamadı.

  1. 26.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kapanış hediyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA