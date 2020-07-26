Kapanış hediyesi
Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de konuk ettiği Çaykur Rizespor’u Emre Belözoğlu (P), Garry Rodrigues ve Ozan Tufan’ın golleriyle mağlup etti... Konuk ekibe Milan Skoda yetmedi.
Süper Lig'de sezonu 7. bitirmesi daha önce kesinleşen Fener- bahçe, son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Ülker Stadı'nda sarı-lacivertliler, 39'da Emre'nin kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle öne geçti. Rize 53'te Skoda ile skora denge getirdi. Oyunu bırakmayan Kanarya, 60'ta Rodrigues ve 90+8'de Ozan'ın sayılarıyla 3 puanı hanesine yazdırdı.
HASAN BİTİREMEDİ
Üç hafta sonra kazanan Fenerbahçe bu sonuçla ligi 53 puanla noktaladı. Çaykur Rizespor ise 35 puanla 15'inci sırada yer aldı. Konuk ekibin ilk yarıda Skoda ile bir topu da üst direkten döndü. Son haftaya düşme korkusuyla giren yeşil-mavililer, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligde kaldı. Fenerbahçe'de Hasan Ali son dakikalarda sakatlık yaşayınca yerini genç Emir Miray'a bıraktı.
GARRY RODRIGUES 20 HAFTA SONRA
Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü atan Garry Rodrigues, Süper Lig'de 20 hafta aradan sonra fileleri havalandırdı. Yeşil Burun Adalı oyuncu en son 13. haftada deplasmanda Göztepe (2-2) ağlarını sarsmıştı. 60'ta şık bir vuruşla Gökhan'ı mağlup eden 29 yaşındaki Garry, sezonu 4 gol+6 asistle (1 asisti Ziraat Türkiye Kupası'nda) tamamladı.
ALLAHYAR İLK KEZ 11'DE
F.Bahçe'de Beşiktaş derbisine göre ilk onbirde 4 değişiklik oldu. Tahir Karapınar, kart cezalısı Tolga, Deniz ve Muriç'in yerlerine Ömer Faruk, Rodrigues ve Allahyar'ı sahaya sürdü. Kalede de Altay'ın yerine Harun oynadı. İranlı forvet Allahyar ligde ilk kez, Harun ise bu sezon ikinci kez 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda yedek kulübesinde alt yapıdan 5 isim yer aldı.
HARUN DA KAPATAMADI
Kanarya'nın ligde gol yeme serisi 15 maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 25 gol yedi. Kalede Altay'ın yerine şans bulan Harun 5 net kurtarış yapmasına rağmen, ikinci yarıda Skoda'nın vuruşunda topun filelere gitmesine engel olamadı.
- 26.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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