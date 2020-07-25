Fener konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Haziran ayı raporunu açıkladı. 77 bin 450 habere konu olan Fenerbahçe en fazla konuşulan takım olurken, ikinci sırada Galatasaray (68 bin 737 haber) yer aldı. Galatasaray'ı ise 61 bin 860 haber ile Trabzonspor takip etti.