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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fener konuşuldu

Fener konuşuldu

(), Haziran ayı raporunu açıkladı. 77 bin 450 habere konu olan en fazla konuşulan takım olurken, ikinci sırada (68 bin 737 haber) yer aldı. Galatasaray'ı ise 61 bin 860 haber ile takip etti.

Medya Takip Merkezi (), Haziran ayı raporunu açıkladı. 77 bin 450 habere konu olan en fazla konuşulan takım olurken, ikinci sırada (68 bin 737 haber) yer aldı. Galatasaray'ı ise 61 bin 860 haber ile takip etti.

  1. 25.7.2020
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