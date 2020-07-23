Isla o iddialara cevap verdi! "Fenerbahçe..."
Fenerbahçe'den ayrılan Şilili futbolcu Mauricio Isla ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımla parasal sorunlar yaşamadığını söylerken, yönetimle menajeri arasında yapılan görüşme sonucu ayrılığın gerçekleştiğini ifade etti.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın sarı-lacivertli takımda parasal sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.
"FENERBAHÇE'DE PARA SORUNU YAŞAMADIM"
Gazetelerde benim hakkımda kulüple sorun yaşadığım yönünde çok haber yazıldı. Özellikle para sorunu. Ancak bunlar doğru değil. Fenerbahçe'de para sorunu yaşamadım. Yönetim ve menajerim arasında görüşme gerçekleşti ve sonucunda ayrıldım. Fenerbahçe'de geçirdiğim 3 yıl için kulübe teşekkür ediyorum.
"ÜST DÜZEY BİR KULÜPTE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
Gelecek sezon için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Şu anda gayet iyi şartlarda çalışıyorum. Ancak tabii nerede oynayacağımı hala bilmiyorum. Önümüzdeki dönemde netlik kazanır. Üst düzey bir kulüpte devam etmek istiyorum. Hala futbola vereceğim çok şey var.
- 23.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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