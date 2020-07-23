Isla o iddialara cevap verdi! "Fenerbahçe..."

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla'nın sarı-lacivertli takımda parasal sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.



"FENERBAHÇE'DE PARA SORUNU YAŞAMADIM"

Gazetelerde benim hakkımda kulüple sorun yaşadığım yönünde çok haber yazıldı. Özellikle para sorunu. Ancak bunlar doğru değil. Fenerbahçe'de para sorunu yaşamadım. Yönetim ve menajerim arasında görüşme gerçekleşti ve sonucunda ayrıldım. Fenerbahçe'de geçirdiğim 3 yıl için kulübe teşekkür ediyorum.

"ÜST DÜZEY BİR KULÜPTE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Gelecek sezon için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Şu anda gayet iyi şartlarda çalışıyorum. Ancak tabii nerede oynayacağımı hala bilmiyorum. Önümüzdeki dönemde netlik kazanır. Üst düzey bir kulüpte devam etmek istiyorum. Hala futbola vereceğim çok şey var.