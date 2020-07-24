Fenerbahçe'den Giuliano bombası! İstanbul'da özel görüşme

Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe hedefteki isimlerle temaslarını hızlandırmış durumda. Transferde birçok isim üzerinde duran sarı-lacivertlilerde eski yıldız Giuliano'nun geri dönme ihtimali gündeme geldi. TRT Spor'un haberine göre, Giuliano'nun menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle İstanbul'da özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.

FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR!

30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma dönmek istediğini iletti ve Fenerbahçe de bu teklifi değerlendireceği yönünde geri dönüş yaptı.



Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuran Giuliano, bonservisini eline almaya çalışıyor. Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.

Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yaptı.