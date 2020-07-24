Fenerbahçe'den Giuliano bombası! İstanbul'da özel görüşme
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Giuliano'nun menajeriyle İstanbul'da özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe hedefteki isimlerle temaslarını hızlandırmış durumda. Transferde birçok isim üzerinde duran sarı-lacivertlilerde eski yıldız Giuliano'nun geri dönme ihtimali gündeme geldi. TRT Spor'un haberine göre, Giuliano'nun menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle İstanbul'da özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.
FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR!
30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma dönmek istediğini iletti ve Fenerbahçe de bu teklifi değerlendireceği yönünde geri dönüş yaptı.
Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuran Giuliano, bonservisini eline almaya çalışıyor. Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.
Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yaptı.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 23:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Giuliano bombası! İstanbul'da özel görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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