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24 Temmuz 2020, Cuma
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'den bombası! 'da özel görüşme

Fenerbahçe'den Giuliano bombası! İstanbul'da özel görüşme

çalışmalarına son sürat devam eden 'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yönetim, 'nun menajeriyle 'da özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan hedefteki isimlerle temaslarını hızlandırmış durumda. birçok isim üzerinde duran sarı-lacivertlilerde eski yıldız 'nun geri dönme ihtimali gündeme geldi. Spor'un haberine göre, Giuliano'nun menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle 'da özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.

FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR!
30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma dönmek istediğini iletti ve Fenerbahçe de bu teklifi değerlendireceği yönünde geri dönüş yaptı.

Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için 'ya başvuran Giuliano, bonservisini eline almaya çalışıyor. Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun 'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti.

Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yaptı.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 23:24
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