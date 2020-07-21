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Emre Belözoğlu veto etti denmişti! Fransızlardan Fenerbahçe için son dakika iddiası
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler için Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kısa süre önce gelecek sezon Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu'nun 'veto ettiği' iddia edilen yıldız futbolcu için girişimlerin başladığı öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu oyuncu haricinde Fransa'dan genç bir stopere daha kancayı attığı kaydedildi. İşte o operasyon ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
21 Temmuz 2020 Salı 13:05
Güncelleme: 21.07.2020 13:16
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Fenerbahçe, hüsranla geçen sezonları unutmak adına transferde büyük oynuyor. Sarı lacivertliler, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, listesini buna göre hazırlıyor.
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Transferde önceliğini maliyeti düşük ya da bonservissiz isimlere veren Kanarya, aynı zamanda kaliteyi de yükseltmenin planlarını yapıyor.
Son olarak Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olan sarı lacivertliler, ezeli rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Bu sonuçla beraber sezonu 7. sırada tamamlayan İstanbul devi, transfer için çalışmalarına hız verdi.
Konu ile ilgili Fransız basını önemli bir habere yer verirken, kısa süre önce Emre Belözoğlu'nun veto ettiği iddia edilen o yıldız için görüşmelerin gerçekleştiği ifade edildi.
Konu ile ilgili okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde oldu;