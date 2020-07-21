Haberler Galeri Emre Belözoğlu veto etti denmişti! Fransızlardan Fenerbahçe için son dakika iddiası

Emre Belözoğlu veto etti denmişti! Fransızlardan Fenerbahçe için son dakika iddiası

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler için Fransa'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kısa süre önce gelecek sezon Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu'nun 'veto ettiği' iddia edilen yıldız futbolcu için girişimlerin başladığı öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu oyuncu haricinde Fransa'dan genç bir stopere daha kancayı attığı kaydedildi. İşte o operasyon ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

21 Temmuz 2020 Salı 13:05 Güncelleme: 21.07.2020 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





