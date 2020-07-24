Fenerbahçe kanadı onunla güçlendirecek! Falco...

Sezon sonunda yapacağı transferlerle iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Buna göre sarı lacivertliler, Lecce'den ayrılmayı planlayan Filippo Falco ile yakından ilgileniyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Benevento'nun da oyuncunun transferi için nabız yokladığı kaydedilirken, Genoa ve Parma'nın da oyuncu için bir dizi araştırma yaptığı belirtildi.

Filippo Falco, bu sezon 28 maça çıkarken 4 gol 5 asistlik performan sergiledi.