Fenerbahçe kanadı onunla güçlendirecek! Falco...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber kadrosunda büyük bir değişime gitmesi beklenilen sarı lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı laciertliler, şu anda Lecce forması giyen Filippo Falco'nun peşinde düştü. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezon sonunda yapacağı transferlerle iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Buna göre sarı lacivertliler, Lecce'den ayrılmayı planlayan Filippo Falco ile yakından ilgileniyor.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Benevento'nun da oyuncunun transferi için nabız yokladığı kaydedilirken, Genoa ve Parma'nın da oyuncu için bir dizi araştırma yaptığı belirtildi.
Filippo Falco, bu sezon 28 maça çıkarken 4 gol 5 asistlik performan sergiledi.
- 24.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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