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24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Falco...

kanadı onunla güçlendirecek! Falco...

Fenerbahçe kanadı onunla güçlendirecek! Falco...

'de son dakika haberi... Sezonun sona ermesiyle beraber kadrosunda büyük bir değişime gitmesi beklenilen sarı lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı laciertliler, şu anda Lecce forması giyen 'nun peşinde düştü. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezon sonunda yapacağı transferlerle iddialı bir kadro oluşturmak isteyen 'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Buna göre sarı lacivertliler, Lecce'den ayrılmayı planlayan ile yakından ilgileniyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Benevento'nun da oyuncunun transferi için nabız yokladığı kaydedilirken, Genoa ve Parma'nın da oyuncu için bir dizi araştırma yaptığı belirtildi.

Filippo Falco, bu sezon 28 maça çıkarken 4 gol 5 asistlik performan sergiledi.

  1. 24.07.2020
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