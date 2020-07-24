Fenerbahçe'nin UEFA cezası tedirgin etti! PAOK'ta kriz
UEFA, kısa süre önce Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti. Buna göre sarı lacivertlilerin Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon euro ödenmesi gerektiği kararını almıştı. Yaşanan bu gelişmeler Yunanistan'da da yankı bulurken, PAOK yönetimi de aynı korkuyu yaşamaya başladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
UEFA, yaptığı açıklamada 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından elde edeceği 2 milyon euroluk gelire el koymuştu.
Bu olay Yunanistan'da da yankı bulurken, PAOK takımına da benzer bir cezanın gelebileceği kaydedildi.
Komşuda yer alan haberde şu bilgilere yer verildi;
"Uzun süredir PAOK'u tedirgin eden UEFA cezası, Fenerbahçe üzerinde uygulandı. Sarı lacivertlilere hem bu sezon, hem de gelecek sezon için ceza verildi. Bu ceza, PAOK yönetiminde endişeye sebep oldu.
UEFA, PAOK'a ilişkin resmi belgeleri açıkladı. Kulüp eğer gelir giderlerini dengelemezse, Finansal Fair Play kuralları gereğince ceza gelecek. Bilindiği üzere PAOK, kış transfer sezonunda kadrosuna herhangi bir futbolcu katamamıştı.
FENERBAHÇE İLE KADERLERİ AYNI
Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana devam eden kriz sonrası PAOK, elindeki yüksek rakamlı sözleşmelerden kurtulamadı. Gelecek sezon masraflarını karşılayabilecek bir TV anlaşması da yapamadı. PAOK'un, UEFA'ya yapacağı sunumda herhangi bir boşluk bulunmamalı.
AÇIĞI ÇOK
Ayrıca UEFA için PAOK meselesi artık bir kırmızı alarm niteliğinde. Kulüp, bütçesindeki açıklar nedeniyle son yıllarda art arda sermaye arttırımı yapmıştı.
UEFA, PAOK ile tekrar görüşecek ve kulüp, tüm gelir gider dengelerini tamamladığı kanıtlamak zorunda.
Bu yaşananlar şu anlama geliyor; PAOK'un transfer harekatı 'gayriresmi' olarak askıya alındı diyebiliriz. Olası bir ceza nedeniyle PAOK, çok dikkatli davranmalı. Ayrıca, maliyetlerini düşürmeli. Çünkü UEFA'nın bir sonraki hedefi PAOK olacak."
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 12:54
- Fenerbahçe'nin UEFA cezası tedirgin etti! PAOK'ta kriz
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Fenerbahçe'nin UEFA cezası tedirgin etti! PAOK'ta kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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