Diego Lugano'dan Falcao cevabı! "En çok zorlandığım..." | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Diego Lugano'dan Falcao cevabı! "En çok zorlandığım..."

'dan cevabı! "En çok zorlandığım..."

Diego Lugano'dan Falcao cevabı! "En çok zorlandığım..."

'de oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Uruguaylı savunmacı , ESPN'e konuştu. Sarı lacivertlilerin eski yıldızı yaptığı konuşmada Kolombiya'da kendisini en çok zorlayan ismi açıkladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Yıllar süren macerasında şampiyonluk da yaşayan Uruguaylı yıldız , ESPN'e konuştu.

Lugano, yaptığı açıklamada kendisini en çok zorlayan Kolombiyalı futbolcuyu açıkladı.

"FALCAO DAHA KOLAY"
Lugano, yaptığı açıklamada, "Beni en çok zorlayan isim kendi özelliklerim nedeniyle Cuadrado olmuştu. Çünkü ona alan savunması yapılması gerekiyor, bense fiziğimle oynuyordum. Falcao ve Teofilo daha kolay rakiplerdi. Hızlı olan rakip oyuncular bana pahalıya mal oluyordu. Beni, rakip olduğumuzda en çok yoran Kolombiyalı Cuadrado oluyordu." dedi.

Diego Lugano, kariyeri boyunca 273 maça çıkarken 31 gol üretmiş ve 7 asist yapmıştı.

  1. 24.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diego Lugano'dan Falcao cevabı! "En çok zorlandığım..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA