Diego Lugano'dan Falcao cevabı! "En çok zorlandığım..."

Yıllar süren Fenerbahçe macerasında şampiyonluk da yaşayan Uruguaylı yıldız Diego Lugano, ESPN'e konuştu.

Lugano, yaptığı açıklamada kendisini en çok zorlayan Kolombiyalı futbolcuyu açıkladı.

"FALCAO DAHA KOLAY"

Lugano, yaptığı açıklamada, "Beni en çok zorlayan isim kendi özelliklerim nedeniyle Cuadrado olmuştu. Çünkü ona alan savunması yapılması gerekiyor, bense fiziğimle oynuyordum. Falcao ve Teofilo daha kolay rakiplerdi. Hızlı olan rakip oyuncular bana pahalıya mal oluyordu. Beni, rakip olduğumuzda en çok yoran Kolombiyalı Cuadrado oluyordu." dedi.

Diego Lugano, kariyeri boyunca 273 maça çıkarken 31 gol üretmiş ve 7 asist yapmıştı.