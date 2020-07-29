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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'de devri!

Fenerbahçe'de Erol Bulut devri!

Alanya ile bugün kupa finaline çıkacak olan , 2020-21’de 'nin başında olacak. Genç hoca, ’tan itibaren de takımla çalışmalara başlayacak.

Ersun Yanal'ın görevinden ayrıldığı geçtiğimiz mart ayından bu yana hoca arayan 'de yeni bir dönem başlıyor. Alanya ile bugün kupa finaline çıkacak olan , 2020-21 sezonunda sarı-lacivertlilerin başında yer alacak. Birçok teknik adamın isminin gündeme geldiği süreçte 45 yaşındaki hoca ile günler öncesinden el sıkışan Kanarya, planlamasını da yaptı. 9 Ağustos'ta Samandıra'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe, bir gün sonra da Erol Bulut yönetiminde 'nda ilk idmanına çıkacak.

SEZONA DAMGA VURDU
Teknik direktörlük kariyerinde ve 'da görev yapan Erol Bulut, özellikle bu sezon 'e damga vurmayı başardı. Güney temsilcisiyle Süper Lig'i 5. sırada tamamalayan genç teknik adam, 'nda da finale kalma başarısı gösterdi. Başarılı çalıştırıcı, iki takım ile Süper Lig'de çıktığı 92 karşılaşmada 1.46 puan ortalaması yakaladı. Erol Bulut; Rıdvan Dilmen, , Turhan Sofuoğlu, ve gibi Fenerbahçe'de futbolculuktan sonra teknik direktörlüğe getirilen isimler arasına girecek.

ESKİ DOSTLAR BULUŞUYOR
Erol Bulut'un takımın başına geçecek olmasıyla Fenerbahçe'de eski dostlar da bir araya gelecek. Sarı-lacivertlilerin şu anda teknik heyetinde bulunan ile birlikte Mehmet Aurelio ve Erol Bulut'un Alanyaspor'daki yardımcılarından Mehmet Yozgatlı'nın da yeni sezonda teknik kadroda yer alacağı öğrenildi. Bu isimlerle aynı dönemde Fenerbahçe forması giyen 'nın da antrenörler arasına gireceği belirtiliyor.
Alanyaspor'un başında bugün son kez maça çıkacak olan Erol Bulut, daha sonra Fenerbahçe'de işbaşı yapacak. Genç hoca, 'ta başlayacak Topuk Yaylası kampında da takımın başında yer alacak.

  1. 29.7.2020
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