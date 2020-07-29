Fenerbahçe'de Erol Bulut devri!

Ersun Yanal'ın görevinden ayrıldığı geçtiğimiz mart ayından bu yana hoca arayan Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlıyor. Alanya ile bugün kupa finaline çıkacak olan Erol Bulut, 2020-21 sezonunda sarı-lacivertlilerin başında yer alacak. Birçok teknik adamın isminin gündeme geldiği süreçte 45 yaşındaki hoca ile günler öncesinden el sıkışan Kanarya, yeni sezon planlamasını da yaptı. 9 Ağustos'ta Samandıra'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak Fenerbahçe, bir gün sonra da Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası'nda ilk idmanına çıkacak.



SEZONA DAMGA VURDU

Teknik direktörlük kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da görev yapan Erol Bulut, özellikle bu sezon Süper Lig'e damga vurmayı başardı. Güney temsilcisiyle Süper Lig'i 5. sırada tamamalayan genç teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kalma başarısı gösterdi. Başarılı çalıştırıcı, iki takım ile Süper Lig'de çıktığı 92 karşılaşmada 1.46 puan ortalaması yakaladı. Erol Bulut; Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Turhan Sofuoğlu, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal gibi Fenerbahçe'de futbolculuktan sonra teknik direktörlüğe getirilen isimler arasına girecek.

ESKİ DOSTLAR BULUŞUYOR

Erol Bulut'un takımın başına geçecek olmasıyla Fenerbahçe'de eski dostlar da bir araya gelecek. Sarı-lacivertlilerin şu anda teknik heyetinde bulunan Volkan Demirel ile birlikte Mehmet Aurelio ve Erol Bulut'un Alanyaspor'daki yardımcılarından Mehmet Yozgatlı'nın da yeni sezonda teknik kadroda yer alacağı öğrenildi. Bu isimlerle aynı dönemde Fenerbahçe forması giyen Tuncay Şanlı'nın da antrenörler arasına gireceği belirtiliyor.

Alanyaspor'un başında bugün son kez maça çıkacak olan Erol Bulut, daha sonra Fenerbahçe'de işbaşı yapacak. Genç hoca, 10 Ağustos'ta başlayacak Topuk Yaylası kampında da takımın başında yer alacak.