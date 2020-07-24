Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan 4 kritik hamle! "Kendinize kulüp bulun"

Yeni sezona yepyeni bir kadro yapılanması ile girmeyi planlayan Fenerbahçe'de, müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu dokunuşlarını yapmaya başladı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon birçok yeni ismi kadrosuna katmayı planlarken kadrodaki bazı isimlerle de yollarını ayıracak. İşte Fenerbahçe'nin 2020/2021 sezonu için yol haritası. Son dakika Fenerbahçe haberleri...