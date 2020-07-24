HaberlerGaleriSon dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan 4 kritik hamle! "Kendinize kulüp bulun"
Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan 4 kritik hamle! "Kendinize kulüp bulun"
Yeni sezona yepyeni bir kadro yapılanması ile girmeyi planlayan Fenerbahçe'de, müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu dokunuşlarını yapmaya başladı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon birçok yeni ismi kadrosuna katmayı planlarken kadrodaki bazı isimlerle de yollarını ayıracak. İşte Fenerbahçe'nin 2020/2021 sezonu için yol haritası. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
24 Temmuz 2020 Cuma 13:56
Güncelleme: 24.07.2020 13:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bu sezon da beklentilerin çok altında bir performans göstererek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de takımın içinde bulunduğu durum sarı-lacivertli kurmayları da oldukça rahatsız ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşanan kayıplar, ayrılıklar ve alınan sonuçlar sonrası yeni sezona yeni bir yapılanmayla merhaba demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu sportif direktör olarak dümenin başına geçmiş bulunuyor.
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen Fenerbahçeli yöneticiler, birçok ismi listesine alırken transferde de oldukça atak bir görüntü çiziliyor.
Takıma yapılacak takviyelerin yanında ayrılacak isimleri de belirleyen kurmaylar, o isimleri yavaş yavaş netleştirmeye başladı. İşte yaşanan son gelişmeler ışığında detaylar...
Üst üste ikinci sezonda da ilk 5'e dahi giremeyerek Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçının bitimiyle geniş çaplı bir kadro değişimi için harekete geçilecek.