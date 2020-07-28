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28 Temmuz 2020, Salı
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'den Smolov atağı! 1 Ağustos'ta 'a geliyor

Fenerbahçe'den Smolov atağı! 1 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor

Önümüzdeki sezonun çalışmalarına son sürat devam eden 'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yönetim, bir süredir gündemde olan Rus forvet ile menajerini 'a getiriyor. Rus basınında yer alan habere göre golcü futbolcu, menajeriyle birlikte 1 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek.

'nin yanına bir hücum oyuncusu isteyen yönetimi kolları sıvadı. Listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, Rus golcü 'u görüşme yapmak için 'a getiyor.

İSTANBUL'A GELİYOR
Ajansspor'un derlediği Rus basınında yer alan haberlere göre,Fedor'un 1 Ağustos'ta İstanbul'a gideceği ve Fenerbahçe ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Ayrıca futbolcunun menajeriyle kulübün temsilcileri arasında zaten bir görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.

30 yaşındaki forvetin, ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 18:29
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