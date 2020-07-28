Fenerbahçe'den Smolov atağı! 1 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor

Vedat Muriqi'nin yanına bir hücum oyuncusu transfer isteyen Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı. Listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, Rus golcü Fedor Smolov'u görüşme yapmak için İstanbul'a getiyor.





İSTANBUL'A GELİYOR

Ajansspor'un derlediği Rus basınında yer alan haberlere göre,Fedor'un 1 Ağustos'ta İstanbul'a gideceği ve Fenerbahçe ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Ayrıca futbolcunun menajeriyle kulübün temsilcileri arasında zaten bir görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.

30 yaşındaki forvetin, Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.