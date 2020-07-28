Fenerbahçe'den Smolov atağı! 1 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli yönetim, bir süredir gündemde olan Rus forvet Fedor Smolov ile menajerini İstanbul'a getiriyor. Rus basınında yer alan habere göre golcü futbolcu, menajeriyle birlikte 1 Ağustos'ta İstanbul'a gelecek.
Vedat Muriqi'nin yanına bir hücum oyuncusu transfer isteyen Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı. Listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, Rus golcü Fedor Smolov'u görüşme yapmak için İstanbul'a getiyor.
İSTANBUL'A GELİYOR
Ajansspor'un derlediği Rus basınında yer alan haberlere göre,Fedor'un 1 Ağustos'ta İstanbul'a gideceği ve Fenerbahçe ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Ayrıca futbolcunun menajeriyle kulübün temsilcileri arasında zaten bir görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.
30 yaşındaki forvetin, Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.
- 28.07.2020
- Güncelleme: 28.07.2020 18:29
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Smolov atağı! 1 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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