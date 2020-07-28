İstenmeyen adam Nabil Dirar! Taraftarlar bunu yaptı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe İstenmeyen adam Nabil Dirar! Taraftarlar bunu yaptı

İstenmeyen adam ! Taraftarlar bunu yaptı

İstenmeyen adam Nabil Dirar! Taraftarlar bunu yaptı

'de Emre Belözoğlu ile gerginlik yaşayan 'ın sarı-lacivertli takımdan ayrılması gündeme geldi. 'ün transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Faslı futbolcu, ekibi taraftarınca istenmedi. Belçika basınında düzenlenen bir ankette taraftarlar, 2008-2012 yılları arasında Club Brugge forması giyen Nabil Dirar'ın geri dönüşüne sıcak bakmadı.

'de corona virüsü arası sonrası performansı düşen , için 'nin devreye girebileceği konuşuluyor.

Nabil Dirar, performans düşüklüğünün yanı sıra Fenerbahçe idmanında Emre Belözoğlu ile bir gerginlik yaşadı ve bu nedenle takımdaki geleceği tartışılıyor.

YÜZDE 62 'HAYIR' DEDİ
basınında, daha önce 2008-2012 yıllarında Club Brugge forması giyen Faslı futbolcu için bir anket düzenlendi. Düzenlenen ankette "Club Brugge Nabil Dirar'ı tekrar kadroya katmalı mı?" sorusuna, taraftarlar yüzde 62 oranında "Hayır" dedi. Yüzde 7'lik bir kısım ise "Fikrim yok" diyerek görüş bildirmedi.

Nabil Dirar, bu sezon Fenerbahçe forması ile 33 maça çıktı. 34 yaşındaki Faslı oyuncu bu maçlarda takımı adına 2 gol kaydetti.

  1. 28.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstenmeyen adam Nabil Dirar! Taraftarlar bunu yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA