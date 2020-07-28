İstenmeyen adam Nabil Dirar! Taraftarlar bunu yaptı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile gerginlik yaşayan Nabil Dirar'ın sarı-lacivertli takımdan ayrılması gündeme geldi. Club Brugge'ün transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Faslı futbolcu, Belçika ekibi taraftarınca istenmedi. Belçika basınında düzenlenen bir ankette taraftarlar, 2008-2012 yılları arasında Club Brugge forması giyen Nabil Dirar'ın geri dönüşüne sıcak bakmadı.
Fenerbahçe'de corona virüsü arası sonrası performansı düşen Nabil Dirar, için Club Brugge'nin devreye girebileceği konuşuluyor.
Nabil Dirar, performans düşüklüğünün yanı sıra Fenerbahçe idmanında Emre Belözoğlu ile bir gerginlik yaşadı ve bu nedenle takımdaki geleceği tartışılıyor.
YÜZDE 62 'HAYIR' DEDİ
Belçika basınında, daha önce 2008-2012 yıllarında Club Brugge forması giyen Faslı futbolcu için bir anket düzenlendi. Düzenlenen ankette "Club Brugge Nabil Dirar'ı tekrar kadroya katmalı mı?" sorusuna, taraftarlar yüzde 62 oranında "Hayır" dedi. Yüzde 7'lik bir kısım ise "Fikrim yok" diyerek görüş bildirmedi.
Nabil Dirar, bu sezon Fenerbahçe forması ile 33 maça çıktı. 34 yaşındaki Faslı oyuncu bu maçlarda takımı adına 2 gol kaydetti.
- 28.07.2020
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