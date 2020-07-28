Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le anlaşma tamam - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Transferde mutlu son! Caner ve Gökhan'la anlaşma tamam

transferde mutlu sona ulaştı! ve 'le anlaşma tamam

Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le anlaşma tamam

'de yılan hikayesine dönen ve transferi mutlu sonla noktalandı. Eski yıldızlarıyla yeniden anlaşan sarı-lacivertliler Caner Erkin'e 2+1 yıllık, Gökhan Gönül'e ise 1+1 yıllık imza attıracak.

, 'ün ardından bir başka eski oyuncusu ile de anlaşma sağladı… Sarı-lacivertliler, ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek ile daha önce prensip anlaşmasına varmış ancak araya 'ın girmesiyle ibre sarı-kırmızılılara dönmüştü. Sabah'ın haberine göre, Sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun hem Gökhan hem Caner'le son bir görüşme yaptığı ve iki oyuncunun transferine de noktayı koyduğu öğrenildi.

EROL BULUT İSTEDİ, YÖNETİM İŞİ BİTİRDİ
Tecrübeli sol bek ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı ve döneminin açılmasıyla bu isimlerin resmi olarak duyurulacağı bildirildi. Caner Erkin transferi, yeni Erol Bulut'un bilgisi dahilinde oldu. Belözoğlu ve yeni teknik direktör olması beklenen Bulut, transferi Caner'i birçok mevkide kullanabilecekleri için gerçekleştirdi. Bu arada Fenerbahçe'nin, Bulut için resmi açıklamayı perşembe günü yapması bekleniyor.

BİR YIL OYNA ANTRENÖR OL
Fenerbahçe Sportif Direktörü , Gökhan Gönül ile yaptığı son görüşmede tecrübeli oyuncuya farklı bir teklifle gitti. Belözoğlu, 35 yaşındaki sağ bekin tecrübesinin takıma çok şey katacağını anlatarak "1 yıl oyna. Performansına ve durumuna birlikte bakalım. Gücünü, performansını yeterli görürsen sahada olmaya devam eder bir yıl daha oynarsın. Olmazsa Fenerbahçe teknik heyetinde görev alırsın" teklifini iletti. Gökhan ikna oldu. Nabil Dirar'ın takımdan ayrılması durumunda, bir de yerli sağ bek ile anlaşma sağlanacak.

  1. 28.07.2020
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