Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le anlaşma tamam
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül transferi mutlu sonla noktalandı. Eski yıldızlarıyla yeniden anlaşan sarı-lacivertliler Caner Erkin'e 2+1 yıllık, Gökhan Gönül'e ise 1+1 yıllık imza attıracak.
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün ardından bir başka eski oyuncusu Caner Erkin ile de anlaşma sağladı… Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki milli sol bek ile daha önce prensip anlaşmasına varmış ancak araya Galatasaray'ın girmesiyle ibre sarı-kırmızılılara dönmüştü. Sabah'ın haberine göre, Sportif direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu'nun hem Gökhan hem Caner'le son bir görüşme yaptığı ve iki oyuncunun transferine de noktayı koyduğu öğrenildi.
EROL BULUT İSTEDİ, YÖNETİM İŞİ BİTİRDİ
Tecrübeli sol bek ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı ve transfer döneminin açılmasıyla bu isimlerin resmi olarak duyurulacağı bildirildi. Caner Erkin transferi, yeni teknik direktör Erol Bulut'un bilgisi dahilinde oldu. Belözoğlu ve yeni teknik direktör olması beklenen Bulut, transferi Caner'i birçok mevkide kullanabilecekleri için gerçekleştirdi. Bu arada Fenerbahçe'nin, Bulut için resmi açıklamayı perşembe günü yapması bekleniyor.
BİR YIL OYNA ANTRENÖR OL
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ile yaptığı son görüşmede tecrübeli oyuncuya farklı bir teklifle gitti. Belözoğlu, 35 yaşındaki sağ bekin tecrübesinin takıma çok şey katacağını anlatarak "1 yıl oyna. Performansına ve durumuna birlikte bakalım. Gücünü, performansını yeterli görürsen sahada olmaya devam eder bir yıl daha oynarsın. Olmazsa Fenerbahçe teknik heyetinde görev alırsın" teklifini iletti. Gökhan ikna oldu. Nabil Dirar'ın takımdan ayrılması durumunda, bir de yerli sağ bek ile anlaşma sağlanacak.
- 28.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! Caner Erkin ve Gökhan Gönül'le anlaşma tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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