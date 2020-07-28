Fenerbahçe'den Vertonghen taarruzu! Defansın ilacı olacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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'den Vertonghen taarruzu! Defansın ilacı olacak

Fenerbahçe'den Vertonghen taarruzu! Defansın ilacı olacak

Transferde takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yönelen , Tottenham'dan ayrıldığını açıklayan Jan Vertonghen'in peşine düştü. Sarı-lacivertli kurmayların yıldız stoperle 'da yüz yüze görüşme yapacağı belirtildi.

Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan 'nin şans ayağına kadar geldi. Fenerbahçe'nin listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki Belçikalı stoper Jan Vertonghen sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Takvim'in haberine göre, aradığı fırsatı yakalayan Fenerbahçeli kurmaylar daha önce de görüşme gerçekleştirdiği Vertonghen'in menajeri ile hemen temasa geçtiler. Yüz yüze görüşme ise 'da olacak.

İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK
Avrupa'nın en iyi savunmacılarından birisi olarak kabul edilen sol ayaklı stoper Vertonghen'e 3 yıllık sözleşme ile birlikte imza parasının teklif edileceği gelen haberler arasında.

WELINTON DA FENER'İN LİSTESİNDE
Başkanı Hasan , Welinton'la dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini söyledi.

  1. 28.07.2020
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