Fenerbahçe'den Vertonghen taarruzu! Defansın ilacı olacak
Transferde takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yönelen Fenerbahçe, Tottenham'dan ayrıldığını açıklayan Jan Vertonghen'in peşine düştü. Sarı-lacivertli kurmayların yıldız stoperle Belçika'da yüz yüze görüşme yapacağı belirtildi.
Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin şans ayağına kadar geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki Belçikalı stoper Jan Vertonghen sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.
FENERBAHÇE HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Takvim'in haberine göre, aradığı fırsatı yakalayan Fenerbahçeli kurmaylar daha önce de görüşme gerçekleştirdiği Vertonghen'in menajeri ile hemen temasa geçtiler. Yüz yüze görüşme ise Belçika'da olacak.
İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK
Avrupa'nın en iyi savunmacılarından birisi olarak kabul edilen sol ayaklı stoper Vertonghen'e 3 yıllık sözleşme ile birlikte imza parasının teklif edileceği gelen haberler arasında.
WELINTON DA FENER'İN LİSTESİNDE
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Welinton'la Beşiktaş dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini söyledi.
- 28.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Vertonghen taarruzu! Defansın ilacı olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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